Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 15,13 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 15,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 14,97 USD. Bei 15,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.243.604 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 18,86 USD erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 06.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,477 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

