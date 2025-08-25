Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 13,40 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 13,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 504.903 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,91 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 29,10 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen