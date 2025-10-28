DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagabend südwärts

28.10.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagabend südwärts

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,36 USD.

Rivian Automotive
11,74 EUR 0,34 EUR 2,98%
Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 13,36 USD ab. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,21 USD. Bei 13,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.954.824 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,34 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,50 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 28,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,791 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

