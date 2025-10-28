Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 13,59 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 13,59 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 13,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 889.312 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 9,50 USD fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,791 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

