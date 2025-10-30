Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 13,17 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,0 Prozent auf 13,17 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,53 USD. Zuletzt wechselten 1.166.193 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Mit einem Zuwachs von 30,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 27,84 Prozent wieder erreichen.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,791 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen