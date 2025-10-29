DAX24.118 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.998 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Nokia 870737 adidas A1EWWW Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag fester

29.10.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 13,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,58 EUR -0,16 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 13,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.474.877 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,50 USD am 07.11.2024. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 44,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Rivian Automotive dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,791 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung