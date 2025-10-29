Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 13,73 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 13,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.474.877 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,50 USD am 07.11.2024. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 44,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Rivian Automotive dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,791 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen