Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend fester

29.10.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 13,76 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 13,76 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 13,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.408.402 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

