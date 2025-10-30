Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit KursVerlusten

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 13,10 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 13,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,53 USD. Bisher wurden heute 2.395.694 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 30,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,52 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD ausweisen wird.

