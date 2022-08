Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,98 EUR

Das Papier von Robinhood gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 9,76 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 9,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,76 EUR.

Robinhood gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 16.08.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,144 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

