Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Donnerstagabend positiv

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 123,12 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 123,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 124,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,00 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.117.196 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 124,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

