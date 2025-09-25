Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 121,81 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 121,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 120,47 USD. Bei 124,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 3.881.336 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 130,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 6,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 22,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,89 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar