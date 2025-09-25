Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 122,64 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Robinhood-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 122,64 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 125,06 USD aus. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 122,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 971.899 Robinhood-Aktien.

Am 25.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,06 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,05 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 22,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 456,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

