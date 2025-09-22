Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 121,34 USD.

Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 121,34 USD. Bei 120,64 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,25 USD. Zuletzt wechselten 5.712.363 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,19 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 USD am 04.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 81,82 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Robinhood-Aktie.



