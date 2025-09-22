DAX23.549 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.981 -0,3%Nas22.362 -0,6%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1681 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

25.09.25 16:11 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 122,27 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 122,27 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 120,64 USD. Bei 123,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.853.175 Robinhood-Aktien.

Bei 130,06 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Bei 22,06 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 454,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

