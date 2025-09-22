Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 126,27 USD bewegte sich die Robinhood-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Robinhood-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 126,27 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 128,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 125,89 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 127,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.081.664 Robinhood-Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 22,06 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

