Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Blick auf Robinhood-Kurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 126,36 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 126,36 USD zu. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 127,73 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 125,41 USD. Zuletzt wechselten 4.972.429 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,73 USD. 1,08 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,06 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar