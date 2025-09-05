INDEXÄNDERUNG/AppLovin, Robinhood und Emcor steigen in S&P-500 auf

DOW JONES--Die Aktien von AppLovin, Robinhood Markets und Emcor Group werden im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung in den S&P-500-Index aufgenommen, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte. Dafür müssen MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment und Enphase Energy ihren Platz in dem Index räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.

Wer­bung Wer­bung

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- AppLovin

- Robinhood Markets

- Emcor Group

HERAUSNAHME

- MarketAxess Holdings

- Caesars Entertainment

- Enphase Energy

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

September 08, 2025 06:40 ET (10:40 GMT)