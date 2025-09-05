INDEXÄNDERUNG/AppLovin, Robinhood und Emcor steigen in S&P-500 auf
DOW JONES--Die Aktien von AppLovin, Robinhood Markets und Emcor Group werden im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung in den S&P-500-Index aufgenommen, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte. Dafür müssen MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment und Enphase Energy ihren Platz in dem Index räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ S&P-500
AUFNAHME
- AppLovin
- Robinhood Markets
- Emcor Group
HERAUSNAHME
- MarketAxess Holdings
- Caesars Entertainment
- Enphase Energy
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 06:40 ET (10:40 GMT)
