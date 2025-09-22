DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.130 -0,4%Nas22.483 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Blick auf Aktienkurs

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochabend höher

24.09.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochabend höher

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 127,52 USD.

Das Papier von Robinhood legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 127,52 USD. Bei 130,06 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.091.890 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 130,06 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 1,99 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 USD ab. Abschläge von 82,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

