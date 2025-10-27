DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.638 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood springt am Montagabend hoch

27.10.25 20:23 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood springt am Montagabend hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 147,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 5,3 Prozent auf 147,21 USD. Bei 149,19 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.551.529 Robinhood-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 23,00 USD. Abschläge von 84,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

