DAX24.306 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
So entwickelt sich Robinhood

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Robinhood am Montagnachmittag

27.10.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Robinhood am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 147,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
126,34 EUR 6,06 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 147,90 USD. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 149,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.050.786 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 543,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,77 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung