Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Robinhood am Montagnachmittag

So entwickelt sich Robinhood

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,8 Prozent auf 147,90 USD.

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 147,90 USD. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 149,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.050.786 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 543,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,77 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf