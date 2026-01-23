Roche-Abnehmspritze erlaubt Gewichtsreduktion um gut ein Fünftel

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Roche hat mit einer neuen Abnehmspritze in einer klinischen Phase-2-Studie positive Ergebnisse bei Patienten erzielt. Damit ist der Weg frei für den Start der ersten Studie des Schweizer Pharmaunternehmens zur Adipositas-Behandlung in der späten Phase.

Derzeit dominieren die GLP-1-Medikamente von Eli Lilly und Novo Nordisk den Markt für Adipositas-Medikamente, aber große Pharmaunternehmen wie Roche, Pfizer und Amgen sowie kleinere Akteure versuchen, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, um ihnen Konkurrenz zu machen.

Roche will auf dem attraktiven Markt zu einem der drei führenden Anbieter werden und dazu einen eigenen Adipositas-Geschäftsbereich aufbauen. Der Pharmariese forscht derzeit an mehreren Medikamentenkandidaten, die als Einzeltherapien oder in Kombination miteinander auf den Markt gebracht werden sollen.

Mit dem Kauf von Carmot Therapeutics hatte sich Roche potenzielle Präparate zur Gewichtsreduktion in Form von Injektionen und Tabletten ins Haus geholt. Überdies wurde mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma ein Lizenzvertrag über die gemeinsame Entwicklung einer weiteren Therapie geschlossen.

Am Dienstag gab das Schweizer Pharmaunternehmen bekannt, dass eine einmal wöchentliche Injektion des von Carmot erworbenen Medikamentenkandidaten CT-388 nach 48 Wochen zu einer Gewichtsabnahme von 22,5 Prozent geführt hat, bereinigt um Placebo. Die Reduzierung wurde mit der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm erreicht, ohne dabei ein Plateau bei Gewichtsabbau zu erreichen. Roche gab an, dass 54 Prozent der Studienteilnehmer, die die Höchstdosis erhielten, eine Heilung ihrer Adipositas erreichten.

Die Aktie von Roche stieg im europäischen Morgenhandel um 1,1 Prozent. Vontobel-Analyst Stefan Schneider bezeichnete die Studienergebnisse als ermutigend. Eine Studie der späten klinischen Phase mit CT-388 bei Adipositas soll in diesem Quartal beginnen. Die anderen Medikamente gegen Adipositas in der Pipeline von Roche befinden sich in früheren Entwicklungsstadien.

Roche hatte bereits angekündigt, das Entwicklungsprogramm für CT-388 aufgrund des Potenzials zu beschleunigen. 2028 könnte das Medikament auf den Markt kommen und nach Schätzungen des Unternehmens in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Schweizer Franken erzielen.

"Der starke Gewichtsverlust in Verbindung mit einem gut verträglichen Sicherheitsprofil stärkt unser Vertrauen in das klinische Entwicklungsprogramm, während wir in die Phase-3-Studien vorrücken", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der Injektion entsprach im Allgemeinen dem seiner Wirkstoffklasse, und es wurden keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale festgestellt, so das Unternehmen.

Gastrointestinale Nebenwirkungen seien überwiegend leicht bis mittelschwer gewesen, die Abbruchrate der Teilnehmer wegen unerwünschter Ereignisse sei mit 5,9 Prozent gering gewesen, so Roche.

