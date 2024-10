Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Roche

08.10.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 258,80 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 258,80 CHF nach. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,30 CHF nach. Bei 259,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 21.035 Roche-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). 11,36 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,74 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,82 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,22 CHF an. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,50 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen SIX-Handel: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagnachmittag fester

