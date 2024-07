Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 251,00 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 251,00 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,70 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.036 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 10,46 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,30 CHF an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

