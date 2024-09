Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 268,20 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 268,20 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,60 CHF an. Bei 263,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.696 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,62 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 270,89 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

