Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 250,00 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 250,00 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 251,50 CHF. Bei 248,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 431.548 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Abschläge von 14,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,88 CHF aus.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,57 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

