Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 264,60 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 264,60 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 265,10 CHF. Mit einem Wert von 262,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 221.781 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 288,20 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 8,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,82 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 274,86 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,59 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende in Grün

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI letztendlich steigen