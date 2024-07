Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 276,50 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 276,50 CHF zu. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 666.597 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 278,40 CHF erreichte der Titel am 18.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,00 Prozent Luft nach unten.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,77 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 260,30 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,73 CHF je Roche-Aktie.

