Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 267,70 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 267,70 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 269,30 CHF zu. Bei 267,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 241.548 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,82 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,57 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Optimismus in Zürich: SPI legt letztendlich zu

Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus

Pluszeichen in Zürich: SPI legt mittags zu