Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 270,90 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 270,90 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 270,40 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 180.728 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 6,00 Prozent niedriger. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,82 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 270,00 CHF für die Roche-Aktie.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Roche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

