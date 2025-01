Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 274,60 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 274,60 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 275,30 CHF. Bei 273,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 275,00 CHF. Bisher wurden heute 90.682 Roche-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,20 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 28,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 274,86 CHF für die Roche-Aktie.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

