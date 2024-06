Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 249,80 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 249,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 249,70 CHF. Bei 251,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 307.870 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 277,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,25 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 14,77 Prozent Luft nach unten.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,79 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,90 CHF an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,85 CHF im Jahr 2024 aus.

