Roche-Prüfpräparat erreicht Hauptziele in Brustkrebs-Studie
Werte in diesem Artikel
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Der Pharmakonzern Roche hat mit einer Medikamentenkombination, die das Prüfpräparat Giredestrant enthält, einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung von Brustkrebs erzielt. Eine Studie in der klinischen Spätphase erreichte die Hauptziele, wie Roche mitteilte.
Demnach hat Giredestrant in Kombination mit Everolimus das progressionsfreie Überleben bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs signifikant verbessert. In der Studie sei die Wirksamkeit der rein oral verabreichten Medikamentenkombination im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie plus Everolimus untersucht worden, so Roche.
Die Studie habe auch einen positiven Trend bezüglich des Gesamtüberlebens gezeigt, die Daten müssten jedoch noch weiter analysiert werden.
Die sogenannten "unerwünschten Ereignisse" hätten den bekannten Sicherheitsprofilen der Behandlungen entsprochen und es seien keine neuen Sicherheitssignale festgestellt worden, so Roche.
Das Unternehmen kündigte an, die Daten mit den Gesundheitsbehörden zu teilen, mit dem Ziel, die potenziellen Behandlungen so schnell wie möglich den Patienten zugänglich zu machen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 01:50 ET (05:50 GMT)
