DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.349 -0,3%Bitcoin74.523 -1,0%Euro1,1737 -0,1%Öl61,23 -1,1%Gold4.324 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

31.12.25 17:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.349,4 PKT -69,7 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch zuletzt um 0,36 Prozent auf 48.192,09 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Wer­bung

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,45 Prozent auf 25.348,41 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,39 Prozent auf 6.869,55 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von fast 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Wer­bung

Nike (Nike) legten an der Dow-Spitze um gut zwei Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft./he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

17:58Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittwochmittag
17:03ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres
16:55Can FUTU's One-Stop Strategy Insulate Itself From Market Volatility?
16:54BOK Financial Stock Up Nearly 18% in 6 Months: Is It Worth Buying Now?
16:48Strategy Crashed 71% Since The Election—Here's Why It Could Get Worse In January
16:45If You'd Invested $1,000 in Costco 10 Years Ago, Here's Your Return Today
16:14Dow Jones und NASDAQ leichter: So verläuft der letzte Handelstag des Jahres
16:08Strength in Medical & Fluid Solutions Unit Drives Nordson: Can It Sustain?
mehr