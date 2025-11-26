DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin77.888 +3,1%Euro1,1595 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.164 +0,8%
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Social Media-Phänomen Reddit-Aktie: Eine Konzerngeschichte Social Media-Phänomen Reddit-Aktie: Eine Konzerngeschichte
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor 'Thanksgiving'

26.11.25 22:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.812,6 PKT 46,7 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 6.812,61 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 gewann 0,87 Prozent auf 25.236,94 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

An der Spitze des S&P 500 schnellten die Aktien des Index-Neulings Robinhood um fast elf Prozent in die Höhe. Am Markt war gut angekommen, dass der Online-Broker zusammen mit dem Finanzunternehmen Susquehanna die Mehrheit an der Derivatebörse LedgerX übernimmt.

Für Oracle ging es um vier Prozent nach oben. Der Softwarekonzern erhalte aktuell wenig oder gar keine Anerkennung für seine Aktivitäten rund um Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Brad Zelnick von Deutsche Bank Research.

Die Anteilscheine von Autodesk stiegen um 2,4 Prozent. Dieses Softwareunternehmen punktete mit seinen Quartalszahlen. Deutsche Bank Research sah sie deutlich über den Erwartungen. Analyst Bhavian Shah stufte die Aktien daraufhin hoch und rät nun zum Kauf.

Als Schlusslicht im S&P 500 fielen die Aktien von Workday um fast acht Prozent. Der auf Finanz- und Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter habe zwar solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieben die Analysten der kanadischen Bank RBC. Der Ausblick aber sei lediglich gemischt.

Durchwachsene Nachrichten kamen auch aus dem Hardware-Sektor. Die Papiere von Dell (Dell Technologies) gewannen 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und sein Absatzziel für KI-Server angehoben hatte. Dagegen büßten die Titel von HP Inc (HP) 1,4 Prozent ein. Der Dell-Branchenkollege hatte mit seinem Ergebnisausblick enttäuscht.

Ein schwacher Gewinnausblick belastete die Anteilscheine des Landmaschinenherstellers Deere (DeereCo (John Deere)), die um 5,7 Prozent fielen. Im Sog dessen verloren die Papiere des Wettbewerbers CNH Industrial 3,3 Prozent.

Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen hatte einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte schnellten die Anteilscheine um 13,5 Prozent in die Höhe und näherten sich damit ihrer Rekordmarke aus dem August. Am Dienstag hatten bereits Kohl's (Kohls) und Abercrombie & Fitch (AbercrombieFitch) die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

