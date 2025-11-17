DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.864 -0,2%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
ROUNDUP/Aktien New York: Stillstand - Berkshire beschert Alphabet Rekordhoch

17.11.25 16:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der großen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschließenden Verlusten gab der Leitindex im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.125 Zähler nach.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.738 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,2 Prozent auf 25.064 Zähler zu. Er wurde vor allem vom Einstieg von Berkshire Hathaway bei der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) gestützt, Alphabet-Aktien stiegen in der Spitze um fast 6 Prozent auf ein Rekordhoch.

Bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen zufolge erwarb das Investment-Konglomerat im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden Dollar. Seinen Anteil an Apple senkte Berkshire um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns um 1,2 Prozent sinken ließ. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Für Eli Lilly ging es um 1,1 Prozent abwärts. Die Aktien des Pharmakonzerns wurden von der Nachricht belastet, dass Konkurrent Novo Nordisk dessen Selbstzahler-Preise für Abnehmpräparate in den USA unterbieten will, um dort Marktanteile zurückzuerobern.

Aktien von Micron (Micron Technology) Technology erreichten bei gut 260 US-Dollar ein Rekordhoch, zuletzt betrug das Kursplus gut 3 Prozent. Das Investmenthaus Rosenblatt Securities hat ein Kursziel von 300 Dollar für die Papiere des Chip-Herstellers ausgerufen./bek/he