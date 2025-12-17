DAX23.956 -0,5%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 ±-0,0%Nas22.816 -1,3%Bitcoin73.895 -1,2%Euro1,1752 ±0,0%Öl59,89 +1,8%Gold4.330 +0,7%
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
ROUNDUP/Aktien New York: Techwerte schwächeln - Starkes Jahr 2025

17.12.25 17:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.016,5 PKT -97,7 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.828,2 PKT -283,3 PKT -1,23%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich Anleger am Mittwoch einmal mehr eher zurückgehalten. Vor allem an Techwerte gingen sie vorsichtig heran; Sorgen über zu hohe Bewertungen nach der KI-Rally hatten solche Papiere bereits zuletzt immer mal wieder belastet.

Wer­bung

Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 48.202,07 Punkte stieg, fiel der techwertelastige NASDAQ 100 um 0,7 Prozent auf 24.969,46 Punkte. Der Dow behält sein Rekordhoch vom vergangenen Freitag damit zumindest in Sichtweite, während der Nasdaq seit der Bestmarke Ende Oktober schon etwas mehr abgegeben hat. Der marktbreite S&P 500 gab zur Wochenmitte um 0,3 Prozent auf 6.776,98 Punkte nach.

Da viele große Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben oder aktuell schließen dürften, sollten Kursbewegungen so kurz vor dem Jahreswechsel indes nicht überbewertet werden. Zumal die Indizes 2025 stark gelaufen sind. Der Nasdaq 100 bringt es auf ein Plus von rund 20 Prozent, der Dow Jones Industrial auf fast 14 Prozent. Nach einem schwierigen ersten Quartal sei es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie, merkten die Experten der Bank HSBC mit Blick auf den Dow an.

Auch wenn Anleger zuletzt vorsichtiger wurden, bleibt KI aktuell eines der wichtigsten Themen. Positiv hoben sich am Mittwoch die Aktien des Softwarekonzerns Salesforce ab. Die 2025 sehr schwachen Papiere starteten nach einer Empfehlung durch die Experten des Finanzdienstleisters BTIG einen erneuten Erholungsversuch mit einem Plus von 2,6 Prozent.

Wer­bung

Wie sehr Anleger bei gut gelaufenen KI-Werten aktuell zu Gewinnmitnahmen neigen, zeigten indes die Aktien des Elektronikauftragsfertigers Jabil. Der Kurs sprang zunächst bis auf fast 233 US-Dollar nach oben, nachdem das Unternehmen die Jahresziele für 2026 nach bereits dem ersten Geschäftsquartal dank einer hohen Nachfrage etwa nach Technik für Rechenzentren angehoben hatte. Dann aber drehte der Kurs auf ein Minus von fast zwei Prozent bei 208,56 Dollar. Für 2025 steht aber immer noch ein Anstieg um 45 Prozent auf dem Zettel.

Die Aktien des Schwergewichts Amazon gewannen rund ein Prozent. Der US-Onlinehändler und Technologiekonzern will sein Geschäft rund um die Künstliche Intelligenz (KI) offenbar mit einer milliardenschweren Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI ausbauen. Dabei geht es um mindestens 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person berichtete. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

Für die Anteilsscheine von Netflix ging es um 2,5 Prozent nach oben. Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance. Der Vorstand empfiehlt vielmehr das Angebot der Streamingplattform Netflix.

Wer­bung

Ein Anstieg der Ölpreise infolge eines zunehmend eskalierenden Konflikts zwischen den USA und Venezuela lieferte den Aktien der Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil Rückenwind. Sie legten um jeweils rund ein Prozent zu./mis/men

