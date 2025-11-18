DAX23.114 -2,0%Est505.516 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +0,6%Nas22.410 -1,3%Bitcoin79.046 -0,4%Euro1,1603 +0,1%Öl63,75 -0,4%Gold4.058 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Netflix 552484 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Wall Street im Minus -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse
Baidu: Apollo Go erreicht mit über 3,1 Mio. vollständig fahrerlosen Fahrten im Quartal einen neuen Höchststand! Baidu: Apollo Go erreicht mit über 3,1 Mio. vollständig fahrerlosen Fahrten im Quartal einen neuen Höchststand!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Besatzer: Ukraine beschießt Stromnetz im Gebiet Donezk

18.11.25 15:27 Uhr

DONEZK (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnenangriffe sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung große Schäden am Stromnetz im russisch besetzten Teil des Gebiets Donezk verursacht haben. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Denis Puschilin teilte auf Telegram mit, dass etwa 65 Prozent der Verbraucher ohne Strom seien. In der Folge seien in vielen Ortschaften auch Fernwärme und Wasser ausgefallen. Schulen und Kindergärten sollten nur dort öffnen, wo geheizt werde.

Wer­bung

Der ukrainische Angriff in der Nacht auf Dienstag traf Puschilins Angaben zufolge die Wärmekraftwerke von Sujiwka und Starobeschewe. Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bestätigte den Angriff auf die zwei Kraftwerke. Schon in der Nacht zuvor hatte es Attacken gegeben: Am Montag sollen im russisch besetzten Teil des Gebiets Donezk etwa 500.000 Menschen vorübergehend ohne Strom gewesen sein.

Die Ukraine reagiert

In seinem Angriffskrieg versucht Russland auch im vierten Kriegswinter, die Energieversorgung der Ukraine zum Kollaps zu zwingen. Die ukrainische Armee hat zuletzt mit Angriffen auf Kraft- und Umspannwerke in Regionen Russlands reagiert. Attacken auf die Versorgung der russisch besetzten Gebiete der Ukraine waren dabei seltener.

Russische Angriffe auf vier Gebiete

Nach Kiewer Angaben griff die russische Armee nachts erneut Energieanlagen in den Regionen Dnipropetrowsk, Sumy, Cherson sowie in dem noch von ukrainischen Truppen beherrschten Teil des Gebietes Donezk an. Das Energieministerium kündigte für die meisten Landesteile Stromsperren an, um das Netz zu stabilisieren.

Wer­bung

In Berestyn im Gebiet Charkiw wurde nach Behördenangaben eine junge Frau bei einem Raketenangriff getötet, es gab außerdem mindestens neun Verletzte. Zwei Frauen im Gebiet Tschernihiw starben bei einem Drohnenangriff./fko/DP/jha