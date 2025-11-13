DAX24.211 -0,7%Est505.781 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.129 -1,2%Bitcoin87.906 +0,4%Euro1,1630 +0,3%Öl63,37 +1,1%Gold4.191 -0,1%
ROUNDUP: Bundesbank wirbt mit neuen Aufklebern für Bargeld

13.11.25 14:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit neuen Aufklebern für die Ladentür will die Bundesbank für Bargeld werben. "Klar, auch bar!" oder "Einfach.Bargeld." lauten die Botschaften auf den Stickern, die Händler ab sofort kostenlos über die regionalen Handelsverbände beziehen können.

"Die Bargeld-Aufkleber signalisieren den Kundinnen und Kunden, dass Bargeld willkommen ist", sagt Bundesbankvorstandsmitglied Burkhard Balz, der auch Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums ist.

Die Aufkleber, von denen es auch eine neutrale Version ohne Text gibt, sollen ihren Platz neben ähnlichen Hinweisen für Kreditkarten und anderen Zahlungsdienstleistern finden. Auch Privatleute können die Sticker kostenlos beim Bargeldforum bestellen.

Bundesbank: Bargeld bleibt

Bargeld bleibe ein unverzichtbarer Bestandteil der Zahlungsinfrastruktur, erklärt Balz. Trotz deutlicher Rückgänge wird in Deutschland nach wie vor häufig bar gezahlt. Im Jahr 2023 waren es noch gut die Hälfte der Transaktionen an der Ladenkasse. Balz wies auf die Funktion in Krisenzeiten hin: "Bargeld ist unabhängig von Technik, Strom und Internet nutzbar."

In einer ersten Krisenübung hat das Bargeldforum eine durch soziale Medien angeheizte Bargeldnachfrage simuliert. Auch der Ausfall sämtlicher Kredit- und Debitkarten der beiden großen Anbieter Visa und MasterCard wurden durchgespielt. Die Übung habe gezeigt, dass die Strukturen in der Krisenkommunikation weiter verbessert werden sollten. Die Szenarien machten auch deutlich, wie wichtig Initiativen für ein europäisches digitales Zahlungsmittel wie Wero oder künftig der digitale Euro seien./ceb/DP/mis