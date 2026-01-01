DAX25.082 -0,2%Est505.903 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.183 -1,2%Euro1,1679 ±-0,0%Öl60,48 +0,2%Gold4.425 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ROUNDUP: CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

08.01.26 11:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz wegen der aktuellen Wetterwarnungen abgesagt. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit.

Wer­bung

Die Klausurtagung sollte am Freitag und Samstag stattfinden und vom CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz geleitet werden. Die Partei wollte damit ins Wahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen starten. Unter anderem war geplant, eine "Mainzer Erklärung" zu verabschieden. In dem Entwurf geht es vor allem um die Ankurbelung der Wirtschaft.

Der Parteivorstand machts ich unter anderem für ein Vorziehen der ab Januar 2028 geplanten Reduzierung der Körperschaftsteuer stark. Voraussetzung für das Vorziehen der Steuersenkung sei aber, dass die Haushaltssituation von Bund und Ländern es zulässt.

Merz wurde am Mittwoch bei der CSU-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon erwartet./mfi/DP/mis