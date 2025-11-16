DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin80.854 -1,6%Euro1,1623 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
ROUNDUP: Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen

16.11.25 20:03 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine der Airline Royal Jordanian ist wegen eines Triebwerksausfalls außerplanmäßig in Düsseldorf gelandet. Nach Auskunft der Bundespolizei war die Maschine auf dem Weg von Maastricht in den Niederlanden nach Amman in Jordanien. Kurz nach dem Start sei es zum Vogelschlag gekommen, erklärte ein Sprecher.

Dabei sei das Triebwerk erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Bundespolizei sprach bei dem Vorfall von einer sogenannten Sicherheitslandung. Ein Sprecher des Flughafens beschrieb den Verlauf der Landung als "sicher und kontrolliert". Die Flughafenfeuerwehr sei vorsorglich bereitgestellt worden.

Was die Maschine geladen hatte, war zunächst nicht bekannt./mkk/DP/he