Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag stärker

10.11.25 16:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 33,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 33,25 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 33,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.141 RTL-Aktien.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 14,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 40,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,27 EUR je RTL-Aktie an.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

