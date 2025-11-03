Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 75,80 USD.

Das Papier von Rubrik legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 75,80 USD. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,51 USD an. Bei 75,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 186.428 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 40,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?