Aktie im Blick

Rubrik Aktie News: Rubrik präsentiert sich am Nachmittag fester

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 76,03 USD.

Die Rubrik-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 76,03 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 76,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 75,19 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.914 Stück gehandelt.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 25,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 46,10 Prozent sinken.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

