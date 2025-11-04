Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Rubrik

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 73,75 USD.

Die Rubrik-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 73,75 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 72,17 USD. Bei 73,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 59.428 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,98 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 79,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 204,95 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

