Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 72,11 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 72,11 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 71,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 86.475 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 41,98 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,50 USD erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 42,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

