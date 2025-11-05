Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Rubrik

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 72,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 72,16 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,87 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 28.783 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 41,88 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

