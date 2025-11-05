DAX24.068 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.494 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
So entwickelt sich Rubrik

Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Mittwochnachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 72,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
63,00 EUR -1,50 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 72,16 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,87 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 28.783 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 41,88 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung