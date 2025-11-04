Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 72,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 4,6 Prozent auf 72,34 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 71,99 USD. Bei 73,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 164.307 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 43,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,478 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

