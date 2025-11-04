DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.357 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Dienstagabend Verluste

04.11.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 72,34 USD.

Aktien

Rubrik
Aktien
Rubrik
64,50 EUR -0,50 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 4,6 Prozent auf 72,34 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 71,99 USD. Bei 73,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 164.307 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 43,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,478 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

