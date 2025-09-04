Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Abend stark
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 96,21 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 96,21 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 97,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 USD. Bisher wurden heute 453.520 Rubrik-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Bei 29,22 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 278,48 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 187,31 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 14.09.2026.
Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,975 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben
Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang
SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?
Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rubrik
Analysen zu Rubrik
Keine Analysen gefunden.