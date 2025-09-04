Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Abend stark

Kursverlauf

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 96,21 USD.

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 96,21 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 97,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 USD. Bisher wurden heute 453.520 Rubrik-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Bei 29,22 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 278,48 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 187,31 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 14.09.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,975 USD je Aktie ausweisen dürften.

