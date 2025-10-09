Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 86,09 USD zu.

Das Papier von Rubrik legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 86,09 USD. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 86,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,69 USD. Zuletzt wechselten 292.054 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. 18,92 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 59,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

