DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.460 -0,6%Nas21.829 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Blick auf Rubrik-Kurs

Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Abend ein

10.09.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 14,5 Prozent auf 84,18 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
72,50 EUR -11,50 EUR -13,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 14,5 Prozent auf 84,18 USD abwärts. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 81,66 USD. Bei 94,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.029.468 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 21,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (29,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 309,86 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 15.09.2026.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,947 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung