Rubrik Aktie News: Rubrik knickt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 14,5 Prozent auf 84,18 USD ab.

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 14,5 Prozent auf 84,18 USD abwärts. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 81,66 USD. Bei 94,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.029.468 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 21,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (29,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 309,86 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 15.09.2026.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,947 USD einfahren.

